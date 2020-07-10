Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Bu kapsamda, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 8, Eyyübiye'de 4, Viranşehir'de 25, Ceylanpınar'da 5, Halfeti'de 2, Suruç'ta 4 ve Akçakale ilçesinde bir ev karantinaya alındı.
Kentteki 56 evde uygulanan karantina ise sona erdi.
Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı
10.07.2020 - 08:46 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 56 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Bu kapsamda, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 8, Eyyübiye'de 4, Viranşehir'de 25, Ceylanpınar'da 5, Halfeti'de 2, Suruç'ta 4 ve Akçakale ilçesinde bir ev karantinaya alındı.
Etiketler : şanlıurfa,
716954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716954.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER