Kaza, Bornova ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi mevkisinde meydana geldi. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal idaresindeki 45 FM 056 plakalı otomobil ile kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 FM 478 plakalı araç, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, milletvekili Akkal ve diğer aracın sürücüsü yara almadan kazaya atlattı.
AK Parti Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi
17.07.2020 - 20:50 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Bornova ilçesinde AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi. Akkal, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : AK Parti Milletvekili,Tamer Akkal,trafik kazası,
718820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718820.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER