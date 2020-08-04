Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, hayırseverlerin destekleriyle Türkiye’de ve 52 ülkede 82 bin 411 hisse kurban üç milyon 951 bin 780 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Etler öncelikli olarak mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere dağıtıldı. Özellikle zulmün sürdüğü Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu. Ayrıca Türkiye ve 26 ülkede toplamda 184 bin 552 yetime bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.