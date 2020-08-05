Gaziantep’in Küçük sanayi sitesi Anafartalar bulvarı içerisinde, oduncular sitesinin karşısındaki Demir doğrama pres makas kesim fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Görgü tanıkları oksijen tüpünün patladığını söylerken, patlamanın kesin nedeni ise araştırılıyor.
Gaziantep’te fabrikada patlama: 6 yaralı
05.08.2020 - 11:17 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te bir fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Gaziantep’in Küçük sanayi sitesi Anafartalar bulvarı içerisinde, oduncular sitesinin karşısındaki Demir doğrama pres makas kesim fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,fabrika,patlama,
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