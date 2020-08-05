Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Sarıçökek Köyü mevkiinde 2 Ağustos’ta otoyoldan geçen bir sürücünün attığı sigara sebebiyle otoyol kenarındaki merada otlar yanmdı. İtfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin çalışması neticesi yangın güçlükle söndürülebilmişti.



Aynı alan bu defa da sorumsuz ve duyarsız sürücülerin kurbanı oldu. Yanan arazi, yoldan geçen araçlardan atılan çöpler sebebiyle çöplüğe döndü.