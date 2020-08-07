Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 4 Ağustos’ta 10.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Sivaseli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürekli ailesinden para isteyen uyuşturucu madde bağımlısı Veli Y., uyuşturucu madde almak için abisi Ömer Y.’den para istedi. İddiaya göre uyuşturucu parası vermediği abisini silahla yaraladı. Daha sonra abisini hastaneye götüren şahıs cep telefonunu da kapatarak Bursa’ya doğru yola çıktı.

İhbar sonrası olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın aracı ile Bursa’ya doğru hareket ettiğini tespit etti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptıkları ortak operasyonla yakalanan Veli Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Burada yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, silahla vurulan abi Ömer Y.‘nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, abisini yaralayarak kaçan Veli Y.’nin daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenildi.