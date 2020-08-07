İlçeye bağlı Ahatlı köyünde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Akbaş, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi ve yakınları yaşlı kadını köyde bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma arama çalışması başlattı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında yaşlı kadının alzheimer hastası olduğu söylendi.
Dolaşmaya çıkan yaşlı kadın kayboldu
07.08.2020 - 18:25 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dolaşmak için evden çıkan yaşlı kadın kayboldu. Yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı.
Etiketler : yaşlı kadın,kayıp,
723438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723438.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER