Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komşularının düğününe gittikten sonra koronavirüse yakalandıklarını belirten vatandaşlar “Sakın düğünlere gitmeyin, bana bir şey olmaz demeyin, oluyor. Nikâh yapınca da evlenebilirsiniz ama kimsenin kul hakkına girmeyin” ikazında bulundu. Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden Perihan ve Şeref Ünlü çifti, apartman komşularının düğününe gitti. Düğün sonrası çift; mide bulantısı, ateş, baş ağrısı şikâyetleri üzerine hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine oturdukları apartman karantina altına alındı. Altı aydır kendilerini koruduklarını ifade eden Perihan Ünlü “Apartman komşumuzun düğünü için salona gittik. İçeriye girdik oturduk, kimseyle temasımız olmadı ama salonda iki üç Covid’li insan varmış. Bize de bulaştı” dedi.