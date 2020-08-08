Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde geniş bir kısımda bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Büyükçekmece'de ağaçlık alanda yangın
08.08.2020 - 15:32 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde geniş bir kısımda bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Büyükçekmece,yangın,
723632 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723632.aspx
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