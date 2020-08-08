Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.