Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Milas'ta orman yangını
08.08.2020 - 15:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : Muğla,Milas,orman yangını,
723634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723634.aspx
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