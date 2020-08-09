Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, jandarmaya köy yakanı ormanlık yıldırım düşmesi sonucu yaralıların olduğu ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, İhsan Özkaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı.



Yaralı Bünyamin Şahin ise ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Jandarma, hayatını kaybeden Özkahya'nın cesedinin yakınında altın aramaya yarayan dedektör ve çapa buldu.



Olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.