Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunu gören yolcular, durumu kaptana bildirdi. Kaptan da Sahil Güvenlik’e haber verdi. İhbar sonrası olayın gerçekleştiği bölgeye ekip yönlendirildi. Yaklaşık iki saatlik arama sonucunda Üstüner, su yüzeyinde yargı baygın şekilde bulundu. Şahsa can simidi atıldı ancak gücü kalmadığı için tutunamadı. Bunun üzerine askerlerden biri suya atlayıp Üstüner’i kurtardı. Sahil Güvenlik botuna çekilen şahıs, karada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vehbi Üstüner’in kimsesiz olduğu ve sokaklarda kaldığı öğrenildi. Saim Çotuk İHA