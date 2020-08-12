Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sancaktepe Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin de sevk edildi. Yangına itfaiye çok sayıda iftaite ekibi müdahale etti. İddiaya göre 4 farklı noktada çıkan yangının söndürme çalışmalarına itfaiyenin yanı sıra iki helikopter de destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. Ormanda çıkan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yangın ile ilgili valilikten açıklama

İstanbul Valiliği Sancaktepe'de çıkan orman yangını ile ilgili açıklama yaptı. Valilik yaptığı açılamada şunlara yer verdi; "Bugün saat 16.30 sıralarında Sancaktepe ilçemiz Aydos Ormanı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 farklı noktada yangın çıkmıştır. Yangına, İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edilmektedir. Ayrıca; yangına müdahale eden ekiplere takviye olarak Orman Genel Müdürlüğünce 1 yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağı yangın mahalline sevk edilmiştir."