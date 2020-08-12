Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’de 70 yaşındaki Kovid-19 şüphesi olan hastanın yakınları hastayı taşımaya tereddüt edince iş sağlık çalışanına düştü. Rize İl Sağlık Müdürlüğü’nde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak çalışan Uğur Hacıahmetoğlu hiç tereddüt etmeden hastayı kucağına alarak ambulansa taşıdı. O anın fotoğrafı ise Rize Valiliği’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşım bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi.