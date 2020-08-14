Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta geçen 9 Mayıs'ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüphelilerden biri çatıya kaçtı. Şüpheliyi indirmek için peşinden giden polis memurlarından Hakan Çetinkol, buradaki tenteye basınca yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hakan Çetinkol, 3 aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam şehit oldu. Şehit için Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, baş sağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda Aktaş, “Aziz Şehidimize Allahtan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim ”ifadelerini kullandı.



Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen nisan ayında sokağa çıkma yasağı sırasında emziği kaybolduğu için Esenyurt'ta bir ailenin yardımına koşmuştu. Hakan Çetinkol, nöbetçi eczaneye giderek bir emzik satın alarak babasına teslim etmişti. Çetinkol, emziğin parasını ödemek isteyen babanın uzun süre teşekkür etmesi üzerine, "Duanızı eksik etmeyin yeter" diyerek uzaklaşmıştı.