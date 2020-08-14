Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, oturma izni olan ve ailesiyle 2 yıldır Antalya’da emlak işi ile uğraşan Mohamed Mekki Kurban Bayramı'nın son günü otomobiliyle ortadan kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Mekki ve otomobilini araştırmaya başladı.

Dün gece saat 01.00 sırasında Sarısu Mahallesi 150 Sokak’taki park halindeki bir otomobilin bagajından yere kan damladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, bagajı açtığında Mekki’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Mekki'nin vücudunda kesici alet izlerine rastlanıldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Mekki’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sarah Deramchi Mekki ise acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Cezayirli emlakçıya 20 bıçak darbesi

Kaybolduktan 11 gün sonra yaşadığı mahallenin yakınındaki bir bölgede otomobilinin bagajında cesedi bulunan Mohamed Mekki’nin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Sarah Deramchi Mekki ise eşinin işlemlerini gözyaşları içinde takip etti.

Bir hayli üzgün olduğu gözlemlenen Sarah Deramchi Mekki’yi bir yakını güçlükle ayakta tuttu. İlk belirlemelere göre Mekki’nin vücudunda 20’nin üzerinde kesici alet izine rastlanıldığı belirlendi. Sarah Deramchi Mekki ise yakını ile birlikte ifade işlemlerinin tamamlanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Özel bir cenaze firması tarafından işlemleri takip edilen Mekki’nin cenazesinin ise yarın ülkesi Cezayir’e gönderilmesi bekleniyor.