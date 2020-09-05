Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'nde arkadaşları F.B'nin evinde bir araya gelen Halil Kuş ve M.A. (40) arasında muhabbet ettikleri esnada tartışma çıktı. Tartışma belli bir süre sonra sokak ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Halil Kuş boynundan ve göğsünden bıçak darbesi alarak yere yığıldı, M.A. ise karnından aldığı darbeyle olay yerinden uzaklaştı.

İhbarla üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halil Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yakaladığı yaralı M.A. ise tedavi için ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri F.B'yi ifadesi için polis merkezine götürdü. Halil Kuş'un cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.