Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araçtaki uzman çavuş sulara gömülerek kayboldu. Sel felaketinden 13 gün sonra olay yerinden 5 km ileride deniz polisi, Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Aynı yerde kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut ile Espiye’de kaybolan Umut Cantürk ve Çaldağ beldesinde kaybolan Davut Akgün ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları ise sürüyor.