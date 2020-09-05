Araçtaki uzman çavuş sulara gömülerek kayboldu. Sel felaketinden 13 gün sonra olay yerinden 5 km ileride deniz polisi, Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Aynı yerde kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut ile Espiye’de kaybolan Umut Cantürk ve Çaldağ beldesinde kaybolan Davut Akgün ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları ise sürüyor.
Şehidin naaşı 13 gün sonra bulundu
05.09.2020 - 03:06 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'da 22 Ağustosta Tirebolu-Doğankent kara yolunda yaşanan sel felaketi sonrası emniyet tedbiri almak için görev yapan jandarma personelini taşıyan araç menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’na düştü.
Etiketler : sami yılmaz,sami yılmaz giresun,şehit,
729632 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729632.aspx
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