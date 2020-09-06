Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar (Karanlıkdere) Mahallesi'nde bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak savrulan bazı saç levhaların elektrik tellerine çarpması sonucunda yangın çıktı. Yangında Hasan Şahin ve Hacı Ömer Şahin kardeşlerin evlerinde maddi hasar meydana gelirken, bir miktar ağaçlık alan ise zarar gördü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangın kısa süreli de olsa paniğe neden oldu.

Öte yandan, kent genelinde etkili olan şiddetli fırtınanın bir süre daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.