Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden İlker Helvacı (29) yönetimindeki 34 BLA 904 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Su kanalına devrilen otomobilin sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tekirdağ'da lüks otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı
08.09.2020 - 01:24 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan lüks otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden İlker Helvacı (29) yönetimindeki 34 BLA 904 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Etiketler : tekirdağ,haberler,kaza,
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