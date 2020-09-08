Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okuma yazma kurslarına katılanların yaklaşık yüzde 85'ini kadın, yüzde 15'ini ise erkekler oluşturdu. Seferberliğe en çok katılım İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep illerinden oldu. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük: Ülkemizdeki okuma yazma bilmeyen kadınlara ulaşma noktasında başarı oranımız gün geçtikçe artıyor. Kursiyerlerin yaklaşık yüzde 45'ini 23-44 yaş arası fertler oluşturuyor.