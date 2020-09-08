Okuma yazma kurslarına katılanların yaklaşık yüzde 85'ini kadın, yüzde 15'ini ise erkekler oluşturdu. Seferberliğe en çok katılım İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep illerinden oldu. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük: Ülkemizdeki okuma yazma bilmeyen kadınlara ulaşma noktasında başarı oranımız gün geçtikçe artıyor. Kursiyerlerin yaklaşık yüzde 45'ini 23-44 yaş arası fertler oluşturuyor.
'Okuryazarlık seferberliği' ile 1 milyon 51 bin vatandaşa ulaşıldı
08.09.2020 - 05:59 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 06:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 5 Şubat 2018'de başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında bugüne kadar 1 milyon 51 bin 636 kişiye ulaşıldı.
Etiketler : Okuryazarlık seferberliği,
730287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730287.aspx
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