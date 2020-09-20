Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yazlık olarak kullandıkları Murat Dağı'nda bulunan Kıcıroğlu Yaylası'ndaki evinden 17 Eylül’de yürüyüş yapmak için ayrılan Mustafa Demirci’nin akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Belediyesi ekipleri Murat Dağı’nda arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarına Jandarma tarafından iz köpeği de dahil edildi.

Demirci, jandarma, AFAD ve gönüllüler tarafından aranmasına rağmen henüz izine rastlanmadığı belirtildi.