Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman E., 20 BLM 14 plakalı motosikleti ile seyir halinde iken ihbar üzerine olay yerine giden polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü ve motosikleti sürüklenirken çarpmanın etkisi ile kafasını yere vuran sürücü kask olmaması nedeniyle yaralandı. Motosiklet sürücüsü kafasından yaralanırken, ilk incelemelere göre yaklaşık 25 metrelik fren izi tespit edildi. Kazaya karışan polis ekipleri bir yandan yaralanan sürücüye ilk yardım müdahalesinde bulunurken bir yandan sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları şahsı Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırırdı. Ayrıca kask takmaması sebebiyle ölümden dönen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, motosiklet sürücüsü Süleyman E., polis ekiplerinin kural ihlali yaptığını öne sürerken; emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada ise polis ekiplerinin ihbar üzerine olaya gittikleri tepe lambası ve trafik kurallarına uyduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.