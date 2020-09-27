Doğum günü adı altında bir araya gelen grup, maske ve fiziki mesafeyi hiçe saydı. İçeride birçok ünlü ismin de bulunduğu öğrenildi. Alkolün etkisiyle kurallar tamamen unutuldu ve "korona partisi" görüntüleri bir de sosyal medyada paylaşıldı. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, geçtiğimiz hafta mühürlenen fakat mahkeme kararıyla bu müeyyidenin durdurulduğu işletme hakkında tekrar adli ve idari işlemler başlatıldığını duyurdu.
Size virüs yok mu?
27.09.2020 - 06:37 | Son Güncelleme: 27.09.2020 - 06:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüste ikinci dalga sebebiyle dünyanın birçok ülkesinde tedbirler artırıldı. İçişleri Bakanlığı da kurallara uymayan eğlence merkezlerinin kapatılacağını duyurdu. Ancak İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş Bebek’teki ünlü bir restoranda skandal görüntüler kaydedildi.
Etiketler : korona tedbirleri,
734780 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734780.aspx
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