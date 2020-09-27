Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğum günü adı altında bir araya gelen grup, maske ve fiziki mesafeyi hiçe saydı. İçeride birçok ünlü ismin de bulunduğu öğrenildi. Alkolün etkisiyle kurallar tamamen unutuldu ve "korona partisi" görüntüleri bir de sosyal medyada paylaşıldı. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, geçtiğimiz hafta mühürlenen fakat mahkeme kararıyla bu müeyyidenin durdurulduğu işletme hakkında tekrar adli ve idari işlemler başlatıldığını duyurdu.