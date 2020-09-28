Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36