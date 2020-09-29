Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 ay teknik ve fiziki takip sürdüren polis, söz konusu çeteye “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İnsan Ticareti” suçlamasıyla Sultangazi ilçesinde tespit edilen 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde 250 bin lira, 100 dolar, 228.500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüphelinin Emniyet’teki işlemleri sürüyor. Baskınlarda 68 mağdur çocuk da kurtarıldı. Devlet korumasına alınan çocuklar, işlemlerin tamamlanmasının ardından Suriye’deki ailelerine teslim edilecek.