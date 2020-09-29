Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 28 Ekim 2014 tarihinde yaşanan maden faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti. Yürekleri yakan kazada evlatlarını kaybeden Gökçe çiftinin dramı Türkiye'yi derinden etkilemişti. İşçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, 38 gün süren kurtarma çalışmaları sırasında söylediği "Oğlum yüzme bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözleriyle herkesi ağlatmıştı. Baba Recep Gökçe ise oğlunun cenaze töreninde giydiği yırtık kara lastik ayakkabılarıyla günlerce konuşulmuştu. İşte o Recep Amca (81), önceki gün koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü Konya'da can verdi. Naaşı dün oğlunun mezarının yanına defnedildi. Gökçe'nin aynı yaştaki eşi Ayşe Teyze, karantinada olduğu için kocasının cenazesine katılamadı. Evinin merdivenlerinden başsağlığı dileklerini kabul eden yaşlı kadın "Oğluma ağlarken kocam da bıraktı gitti beni, ne yapacağımı bilemiyorum" derken gözyaşlarına boğuldu.