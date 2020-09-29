Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağmur yağışla birlikte dolu da yağdı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur ve dolu ise kameralara yansıdı.



ANADOLU YAKASI'NDA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve çevresinde dolu yağışının etkili olduğu görüldü. Yağan dolunun neredeyse ceviz büyüklüğünde olduğu gözlendi. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar arabalarını korumak için önlem aldı. Doluya hazırlıksız yakalandığını belirten bir vatandaş, "Ceviz büyüklüğünde, taş büyüklüğünde dolu yağdı" dedi.

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar ilçesinde gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

