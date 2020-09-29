Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne’de palamut balığının tanesinin 10 liradan satıldığını duyan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde balık pazarına akın etti. Balıkçıların önünde adeta kuyruk oluşturan vatandaşlar, palamuta yoğun ilgi gösterdi.

"Palamut kıyıya vurdu, çorba fiyatına satılıyor"

Çorba fiyatına balık sattıklarını söyleyen balıkçı Feridun Bistiren, palamutların kıyıya vurduğunu belirterek, “Herkes gelsin alsın. Bir daha 10 liraya palamut bulamazlar” dedi.

Balıkçı da vatandaş da memnun

Palamutta bugün çok bolluk olduğunu söyleyen bir başka balıkçı Hamza Köksoy da hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların memnun olduğunu ifade etti. Vatandaşlar da, balığın ucuz olmasına sevindiklerini belirttiler.