Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çam balında üretim geçen yıla göre yüzde 60 lar seviyesinde düşerken çiçek balı üretiminde bal azalışı yüzde 30’lar seviyesine çıktı. Şimdi arıcıların umudu Muğla bölgesinde başlayacak olan çam balı sezonunda. Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak ve kuru hava nedeniyle kızılçam ağaçlarında bulunan ve arıların bal yapmada kullandığı basra böcekleri erken kaybolunca bu yıl çam balı sezonunda balcılar istedikleri verimi alamadı. Doğada bahar aylarında gerçekleşmeyen yağışlar nedeniyle doğal çiçekler ve bitkiler olgunlaşamadan kuruyup yok oldu, bu yüzden arılar polenleri toplayamadı. Tarlalarda yapılan bilinçsiz ilaçlama ve kullanılan tarım ilaçları da bu sezon yoğun arı ölümlerinin yaşanmasına neden oldu.

20 yıldan bu yana Denizli ilçeleri ve sezonunda Muğla’da arıcılık ve bal üretimi yaptığını anlatan 49 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, bal üretimi ve arı ölümleri açısından çok kötü bir yılı yaşadıklarını yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen toptan bal fiyatının artmaması nedeniyle maddi sıkıntı yaşamaya başladıklarını söyledi.

Aylardır yağış yok

Denizli ve çevresinde aylardın yağış olmadığını, çok kurak ve sıcak bir dönemi yaşadıklarını anlatan Yılmaz, “Çam balı sezonunu Denizli’de bu yıl istediğimiz gibi geçiremedik. Kuraklık nedeniyle arıların bal yaptığı basra böcekleri çam ağaçlarından bu yıl erken kayboldu. Kovanlarımızı erkenden çiçek balı üretimi yapabileceğimiz bölgelere taşıdık. Ancak yağış olmadığı için doğadaki bitkiler yeterince büyüyüp olgunlaşmadan kuruyup yok oldu. Çiçek balında da istediğimiz üretimi yapamadık. Çam balında bu yıl ürün kaybımız yüzde 60 -70 ler seviyesine çıktı. Çiçek balında ise ürün kaybımız yüzde 30 lar seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl çok sınırlı günlerde Pamukkale ve Karahayıt mahallelerinin üst kısımlarında kekik balı üretimi yapabildik. Benim 220 kovan arım var. Geçen yıl bu kovanlardan 27’şer kilogramlık yaklaşık 50 teneke bal hasadı yapmışken bu sezon 15 teneke bal zorla hasat ettik. Şimdi kovanlarımızı Muğla bölgesine taşıyacağız. Bu yılla ilgili tek umudumuz o bölgelerde yapmayı planladığımız çam balı üretiminde. Her şeye ve tüm olumsuzluklara rağmen ürettiğimiz balı toptan 20 TL’den satıyoruz. Ve kesinlikle zarar ediyoruz. Toptan balın fiyatı 25 TL’nin altında olmamalı” dedi.

Tarım ilaçları arıları öldürüyor

Bal üretiminde yaşanan olumsuzların üzerine bu yıl arı ölümleriyle de çok sık karşılaştıklarına dikkat çeken Yılmaz, “Tarım arazilerinde çiftçilerin yoğun olarak kullandığı zehirli ilaçlar arılarımızın ölmesine neden oldu. Bazı bölgelerde ise yasaklı tarım ilaçları kullanıldığını duyduk. Böyle olunca kovanlarımızdaki arı varlığımızda yüzde 30 -40’lar seviyesinde azalma oldu. Binlerce arımızı kaybettik. Arı varlığı olmazsa dünya da yaşam sadece dört yıl daha devam edebilir. Bu bilinçle arıcılara ve arılara yaklaşılmasını bekliyoruz” diye konuştu.