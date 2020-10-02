Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. R.G. idaresindeki (30) 06 ZGY 29 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 03 RE 309 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü ile araçlardaki M.D. (28), Z.D. (30) ve M.G. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 4 yaralı
02.10.2020 - 14:45 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. R.G. idaresindeki (30) 06 ZGY 29 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 03 RE 309 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü ile araçlardaki M.D. (28), Z.D. (30) ve M.G. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,
736089 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736089.aspx
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