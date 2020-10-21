Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenişehir’de yıllardır balık ölümleri devam ederken ilk kez bu kadar çok balık ölümünün meydana gelmesi ilçede tedirginliğe sebep oldu. Daha önceki yıllarda birçok noktada zehirlenmeden dolayı balık ölümleri meydana gelmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Olayı yakından takip ediyoruz. Öncelikle ilçemizin suyunu toprağını, her türlü canlıya zarar verecek kim olursa olsun buna müsaade etmeyiz. Sudan ve balıklardan gerekli tahlilleri ilgili kurumlarımız aldılar. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Yenişehir Türkiye’nin önemli tarım arazilerine sahip olan önemli bir ilçemizdir. Bu olaylarda kimseye taviz verilmeyecektir” dedi.