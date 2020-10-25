Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuzfındık köyünde Abdurrahman Kaya isimli vatandaşın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 11 ev ve çok sayıda ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Bolu’da alevlere teslim olan Kuzfındık köyünde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Maalesef 1 buçuk saat önce Kuzfındık köyünde bir yangın çıktı. Evlerin ahşap olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi. Şu anda kontrol altına alınmak üzere. Çalışmalar devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili bilgi henüz yok. Araştırılacak." dedi.