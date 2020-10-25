Birçok ilde onlarca cana mal olan sahte içki, İzmir’de bir kişinin daha hayatını sona erdirdi. Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde Betül Y., alkol almasının ardından rahatsızlanarak Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Betül Y., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Betül Y.’nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İzmir’de 9 Ekim’den bu yana sahte içkiden zehirlenerek hayatını yitirdiği değerlendirilen kişilerin sayısı da bu ölümle birlikte 33’e yükseldi.
İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 33 oldu
25.10.2020 - 15:40 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de sahte içki sebebiyle fenalaşan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı, İzmir’de 33 oldu.
Birçok ilde onlarca cana mal olan sahte içki, İzmir’de bir kişinin daha hayatını sona erdirdi. Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde Betül Y., alkol almasının ardından rahatsızlanarak Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Betül Y., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,sahte içki,ölüm,alkol,
741639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741639.aspx
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