Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak’ın Kozlu İlçesi Meşe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar A., idaresindeki aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 16 metre yükseklikten sanayi sitesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, üzerine düştüğü 2 araçta hasar gördü. Kazanın meydana geldiği olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
16 metreden aşağıya uçtular: 2 ağır yaralı
26.10.2020 - 11:06 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü araçla 16 metreden sanayi sitesine uçtu. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, üzerine düştüğü 2 araç hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak’ın Kozlu İlçesi Meşe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar A., idaresindeki aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 16 metre yükseklikten sanayi sitesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, üzerine düştüğü 2 araçta hasar gördü. Kazanın meydana geldiği olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : zonguldak,kozlu,trafik kazası,
741799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741799.aspx
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