Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 5 hafta sonunda 13 puanla lider konumunda bulunan Karşıyaka'ya koronavirüs testi yaptı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapılan testler sonucu 1 futbolcu ve 1 antrenörde testlerin pozitif sonuçlandığı duyuruldu. Karşıyaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcumuzun ve antrenörümüzün sağlık durumları detaylı takip altına alınmış, kendileri izole edilmiş ve gerekli tetkiklerin yapılması için işlemlere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
Karşıyaka’da 2 pozitif vaka
28.10.2020 - 11:33 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karşıyaka Spor Kulübü, futbol takımına yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 antrenörde pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : karşıyaka,covid-19,koronavirüs,
742294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742294.aspx
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