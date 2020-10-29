Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi Hasan Tugal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Ali Ö. bir süredir psikolojik tedavi görüyordu. Annesi Nazlı Ö. ile sık sık tartışan Ali Ö. annesini bir süre önce evden kardeşlerinin yanına gönderdi.

Bugün gece saatlerinde alkollü olan Ali Ö. öfkelenip, oturduğu evi benzin dökerek ateşe verdi. Ali Ö. evi ateşe verdiği sırada vücudunun çeşitli yerleri hafif bir şekilde yandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evi yakan Ali Ö. ise polise teslim oldu. Polis Ali Ö.’nün vücudunda yanıkları görmesi üzerine bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

Gözaltına alınan Ali Ö. hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürülecek.