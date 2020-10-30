Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 11.8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde de hissedildi. Yaklaşık 15 saniye süren deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar sokağa döküldü. Şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Son dakika deprem... İzmir'de korkutan deprem | Son depremler Son dakika deprem...Ege'de deprem meydana geldi. Birçok ilde paniğe yol açan deprem İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünün 6,6 şiddetinde olduğunu duyurdu.