Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 3 dereceye düşerken, yaşanan kar yağışı ile birlikte zirve beyaz gelinliğini giydi. Gün içinde hava sıcaklığının 3 dereceye yükseldiği Uludağ'da çalışanlar da kar sürpriziyle karşılaştı. Zirvenin beyaz görüntüsü Bursa şehir merkezinden bazı noktalardan da gözlendi.

Uludağ'da Oteller Bölgesi'ne doğalgaz hizmeti için de altyapı çalışmalarının devam ettiği, 15 Aralık'ta açılması planlanan sezona kadar gaz akışının verileceği öğrenildi.

Öte yandan hava sıcaklığı Bursa'da en düşük 8 en yüksek 15 derece olarak ölçülürken, soğuk hava dalgasının bir hafta etkili olacağı ifade edildi.

Bir haftadır Uludağ'da çalıştıklarını ifade eden işçiler, 'Sabah güne karla uyandık. Çok güzel manzara mevsinin ilk karı yağdı, bizde kar topu oynayarak keyfinin çıkartıyoruz' dedi.