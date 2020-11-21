Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesi ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Gönderilen genelge kapsamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Sakarya'da saatler 20.00’ı gösterdiğinde sokaklar boş kalırken şehir sessizliğe büründü. Kısıtlamaya uymayan bir vatandaşa ise ekiplerce ceza kesildi.