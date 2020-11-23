Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Bitlis'in güneyinde yer yer hamleli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Hakkâri’de 10, Bitlis’te 6, Van ve Muş’ta 8 derece olması beklenmektedir” denildi.
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
23.11.2020 - 08:49 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Meteoroloji,buzlanma,
748350 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748350.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER