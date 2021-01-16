Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, sabah saatlerinde yağan kar, İstanbulluları sevindirdi. Avrupa yakasında gece saatlerinde etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinde kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreyi buldu, üst geçitler beyaz renkle kaplandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken, otobüs duraklarının kalabalık olduğu görüldü. Anadolu yakası Çamlıca Tepesi'nde de yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözlendi. Aydos Ormanlarında karın yağmasıyla dışarı çıkan çocuklar doyasıya eğlendi. Çamlıca Camii, sabahın ilk ışıklarıyla beyaza manzaraya büründü. Sosyal medya hesabından kar fotoğrafı paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Özlediğimiz, beklediğimiz kar, İstanbul'a geldi. Hoş geldi. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürürken, yetkililer; İstanbul'un daha ziyade Sarıyer, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kâğıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Ümraniye ve Üsküdar gibi yüksek kesimlerinde kendini gösteren kar yağışının önümüzdeki günlerde etkisini artıracağını, kar kalınlığının yer yer 30 cm'yi bulacağını belirtiyor. Salı gününe kadar yoğun kar yağışlarının, sıcaklıkları düşürmesi bekleniyor.