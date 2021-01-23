Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbulluların Şile’de yaz kış uğrak noktası olan Ağva sahili çöp yuvasına döndü. Kırmızı yosunların kapladığı sahil kesimi kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Sahil koltuk başlarından pet şişelere, oyuncaklardan sigara izmaritlerine, cam şişelerden evsel atıklara kadar çöplerle doldu taştı.

"Sahilin çöp yuvası olmasına çok şaşırdık"

Serhat Şerbetçi, “Biz İstanbul'dan gezmeye geldik. Sahilin böyle çöplerle pislik içerisinde olmasına gerçekten çok şaşırdık. Şu anda yaz mevsimi de değil. Her yer plastik, su şişeleri, ağaç parçaları ve denizin getirdiği çöpler de var. İnsan faktörünün de etkisi çok fazla, bu duruma çok üzüldük. Burada neler yok ki pet şişeler var, ağaçlar var, temizlik malzeme kutuları var. Cam şişeler, oyuncaklar var, olmaması gereken her şey var. Ayrıca sahil kızıla boyanmış, rüzgarın etkisiyle denizden gelen yosunlar. Pandemi sürecinde insanlar yokken temizlemek için belediyelere bir fırsat, umarız boş zamanda değerlendirilerek temizlenebilir” diye konuştu.