Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Bozören Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
25.01.2021 - 20:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 20:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : balıkesir,korona,covid,
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