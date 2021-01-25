Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Bozören Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.