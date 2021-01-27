Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele operasyonları ve İzmir ilinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesi kapsamında MİT Bölge Başkanlığının desteği ile haklarında "PKKJYPG/PYD Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arama kaydı bulunan Suriye uyruklu M.U.E.H. Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde, yine Suriye uyruklu M.A.N. Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.