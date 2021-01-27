Terörle mücadele operasyonları ve İzmir ilinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesi kapsamında MİT Bölge Başkanlığının desteği ile haklarında "PKKJYPG/PYD Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arama kaydı bulunan Suriye uyruklu M.U.E.H. Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde, yine Suriye uyruklu M.A.N. Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Suriye uyruklu 2 terörist İzmir'de yakalandı
27.01.2021 - 11:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haklarında "PKKJYPG/PYD Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arama kaydı bulunan Suriye uyruklu 2 şüpheli, MİT Bölge Başkanlığının desteği ile İzmir Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye uyruklu terörist,
763116 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763116.aspx
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