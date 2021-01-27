Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Telat Rençber ve Ayşe Rençber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı, tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Telat Rençber çok pişman olduğunu söyledi.

Ayşe Rençber müdafi Harun Tektaş ise Şenol Rençber'in ölümüne ilişkin raporda, ölümün beyin kanaması ve kalpteki yara nedeniyle gerçekleştiğini, maktule verilen ilacın ölüme neden olduğuna dair husus bulunmadığını ve müvekkilinin ilgili suçtan beraat edeceği kanaatinde olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Sanık Ayşe Rençber'in tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, maktulün kullandığı ilaçların direncini kırıp kıramayacağına ilişkin üst rapor alınmasını isteyerek duruşmayı erteledi.

- Olay

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mart'ta Kestel ilçesi Gürsu TOKİ yolundaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını almış, cesedin evli ve bir çocuk babası olan Şenol Rençber'e (34) ait olduğu belirlenmişti.

Rençber'in 9 Mart'ta Bursa Adalet Sarayına geldiğini ve buradan babası Telat Rençber ile birlikte çıktığını belirleyen ekipler, 16 Mart'ta oğullarını öldürdükleri suçlamasıyla maktulün anne ve babasını gözaltına almıştı. Baba Rençber oğlunu öldürdüğünü itiraf etmiş, Telat ve Ayşe Rençber çifti tutuklanmıştı.