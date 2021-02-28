Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kumla Yokuşu'nda boş olan 2 müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'da kullanılmayan 2 evde çıkan yangın söndürüldü
28.02.2021 - 01:26 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kullanılmayan 2 müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler : bursa,bursa yangın,
770986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770986.aspx
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