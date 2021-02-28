Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kumla Yokuşu'nda boş olan 2 müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.