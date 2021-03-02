Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 38,07 arttı. 12 Şubatta başlayan kar yağışı sonrası ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 11,76 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 57,23 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 68,76, Terkos'ta yüzde 52,87, Sazlıdere'de yüzde 30,41, Alibey'de yüzde 58,55, Büyükçekmece'de yüzde 58,59, Ömerli'de yüzde 68,95, Darlık'ta yüzde 64,91, Elmalı'da yüzde 65,35, Kazandere'de yüzde 61,42 ve Pabuçdere'de yüzde 40,69 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 497 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 753 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 2 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,37, 2007'de yüzde 54,77, 2008'de yüzde 35,57, 2009'da yüzde 79,29, 2010'da yüzde 97,73, 2011'de yüzde 93,01, 2012'de yüzde 88,99, 2013'te yüzde 84,82, 2014'te yüzde 29,35, 2015'te yüzde 95,90, 2016'da yüzde 87,02, 2017'de yüzde 87,99, 2018'de yüzde 85,65, 2019'da yüzde 92,06, 2020'de ise yüzde 63,99 olarak gerçekleşti.