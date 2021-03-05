Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirildi. Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile hastaneye gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Muş İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da hastaneye geldi. Şehit askerlerin naaşı, otopsi işlemlerinin ardından Elazığ'a uğurlandı.