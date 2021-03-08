Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte 6 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda yoğunluk oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde trafik oluşurken her iki köprünün Ankara istikametinde ise akıcı şekilde sürüyor. D-100 Karayolu Kartal Göztepe ile TEM Otoyolu Sancaktepe Çamlıca gişeler arasında trafiğin oluştuğu gözlendi.

Üsküdar Meydanı'nda da işe gitmek için Marmaray ve vapur hatlarını kullanan vatandaşlar, durak ve iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

Avrupa Yakası'nda da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere birçok bölgede trafik yoğunluğu görüldü.

Yenibosna , Şirinevler, Merter ve Cevizlibağ'dan Haliç Köprüsüne kadar Ankara istikametinde araçlar, trafik nedeniyle yavaş ilerliyor.

Dolmabahçe, Mecidiyeköy, ve Okmeydanı gibi arterlerde de yoğunluk oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.25 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.